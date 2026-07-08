Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Rentable Airtel Africa-Investition?
|
08.07.2026 10:03:40
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.07.2021 wurde das Airtel Africa-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Airtel Africa-Papier an diesem Tag bei 0,84 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 11 933,032 Airtel Africa-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 38 663,02 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 07.07.2026 auf 3,24 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 286,63 Prozent vermehrt.
Der Airtel Africa-Wert an der Börse wurde auf 12,43 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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