FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Airtel Africa-Papier bei 1,79 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 589,715 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 18 803,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,36 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,04 Prozent erhöht.

Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12,13 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at