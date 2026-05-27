Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Lohnendes Airtel Africa-Investment?
|
27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Airtel Africa-Papier bei 1,79 GBP. Bei einem Airtel Africa-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 589,715 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 18 803,80 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,36 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 88,04 Prozent erhöht.
Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 12,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airtel Africa
|
10:03
|FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airtel Africa-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.05.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
19.05.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet den Handel im Plus (finanzen.at)
|
19.05.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.05.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.05.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 liegt zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
18.05.26
|Freundlicher Handel in London: Schlussendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
18.05.26
|Börse London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)