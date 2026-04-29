FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Airtel Africa von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 29.04.2025 wurde das Airtel Africa-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Airtel Africa-Papier bei 1,67 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Airtel Africa-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 598,086 Airtel Africa-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 125,60 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 28.04.2026 auf 3,55 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 112,56 Prozent erhöht.

Alle Airtel Africa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at