Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Langfristige Anlage
|
18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Airtel Africa-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Am 18.11.2023 wurde das Airtel Africa-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Airtel Africa-Anteile bei 1,14 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 87,796 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Airtel Africa-Aktien wären am 17.11.2026 243,20 GBP wert, da der Schlussstand 2,77 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 143,20 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 10,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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