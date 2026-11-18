Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Airtel Africa gewesen.

Am 18.11.2023 wurde das Airtel Africa-Papier an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Airtel Africa-Anteile bei 1,14 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 87,796 Airtel Africa-Aktien. Die gehaltenen Airtel Africa-Aktien wären am 17.11.2026 243,20 GBP wert, da der Schlussstand 2,77 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 143,20 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 10,31 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at