FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airtel Africa von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Airtel Africa-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,17 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8 532,423 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 28.07.2026 30 358,36 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,56 GBP belief. Mit einer Performance von +203,58 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Airtel Africa markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,66 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at