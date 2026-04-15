Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Airtel Africa-Anlage im Blick
|
15.04.2026 10:04:18
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airtel Africa von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 0,76 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13 245,033 Airtel Africa-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 49 350,99 GBP, da sich der Wert eines Airtel Africa-Anteils am 14.04.2026 auf 3,73 GBP belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 393,51 Prozent erhöht.
Am Markt war Airtel Africa jüngst 13,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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