Airtel Africa Aktie
WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47
|Lukratives Airtel Africa-Investment?
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05.08.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airtel Africa von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Airtel Africa-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,89 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 112,676 Airtel Africa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 3,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 375,66 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 275,66 Prozent gleich.
Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 11,91 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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