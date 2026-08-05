Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Airtel Africa-Investment? 05.08.2026 10:03:52

FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airtel Africa von vor 5 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Airtel Africa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Airtel Africa-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,89 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 112,676 Airtel Africa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 3,33 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 375,66 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 275,66 Prozent gleich.

Insgesamt war Airtel Africa zuletzt 11,91 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Airtel Africa

mehr Nachrichten

Analysen zu Airtel Africa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,83 -1,19% Airtel Africa

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:44 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:18 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen