Airtel Africa Aktie

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WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

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Performance unter der Lupe 23.09.2026 10:03:49

FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airtel Africa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Airtel Africa gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Airtel Africa-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Airtel Africa-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 1,28 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 784,314 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 3,12 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 447,06 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 144,71 Prozent.

Der Airtel Africa-Wert an der Börse wurde auf 11,57 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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