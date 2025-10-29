FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Airtel Africa-Aktien verdienen können.

Am 29.10.2020 wurden Airtel Africa-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 0,63 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 159,236 Airtel Africa-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 427,39 GBP, da sich der Wert einer Airtel Africa-Aktie am 28.10.2025 auf 2,68 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 327,39 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Airtel Africa eine Marktkapitalisierung von 9,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at