WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

Investmentbeispiel 21.01.2026 10:04:21

FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Airtel Africa-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Airtel Africa-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,77 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Airtel Africa-Papier investiert hätte, hätte er nun 13 012,531 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Airtel Africa-Papiers auf 3,56 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 46 350,64 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 363,51 Prozent angezogen.

Airtel Africa erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,10 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

