FTSE 100-Papier Airtel Africa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Airtel Africa von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Airtel Africa eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Airtel Africa-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,86 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in das Airtel Africa-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 538,213 Airtel Africa-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.07.2026 1 804,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 3,35 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 80,41 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Airtel Africa bezifferte sich zuletzt auf 12,15 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at