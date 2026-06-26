Alliance Trust Aktie

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WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98

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Lohnende Alliance Trust-Anlage? 26.06.2026 10:03:50

FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Alliance Trust-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Alliance Trust-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,00 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 200,000 Alliance Trust-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 13,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 674,00 GBP wert. Das kommt einer Steigerung um 167,40 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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