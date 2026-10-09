Alliance Trust Aktie

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WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98

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Frühe Investition 09.10.2026 10:04:05

FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Alliance Trust eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde die Alliance Trust-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 10,09 GBP. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 99,074 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 384,07 GBP, da sich der Wert eines Alliance Trust-Papiers am 08.10.2026 auf 13,97 GBP belief. Mit einer Performance von +38,41 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Alliance Trust einen Börsenwert von 5,09 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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