FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alliance Trust-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Alliance Trust-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Alliance Trust-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 12,82 GBP wert. Bei einem Alliance Trust-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,800 Alliance Trust-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Alliance Trust-Aktien wären am 22.10.2026 106,79 GBP wert, da der Schlussstand 13,69 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,79 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Alliance Trust belief sich zuletzt auf 5,00 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at