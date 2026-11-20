Alliance Trust Aktie
WKN DE: A0JJ28 / ISIN: GB00B11V7W98
|Alliance Trust-Investment
|
20.11.2026 10:03:33
FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alliance Trust von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit dem Alliance Trust-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,66 GBP. Wer vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Alliance Trust-Aktie investiert hat, hat nun 78,989 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.11.2026 gerechnet (13,36 GBP), wäre das Investment nun 1 055,29 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,53 Prozent erhöht.
Insgesamt war Alliance Trust zuletzt 4,83 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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