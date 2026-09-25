FTSE 100-Papier Alliance Trust-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Alliance Trust-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Alliance Trust-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Alliance Trust-Papier an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,58 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 794,913 Alliance Trust-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 922,10 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 9,22 Prozent erhöht.

Zuletzt ergab sich für Alliance Trust eine Börsenbewertung in Höhe von 5,04 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at