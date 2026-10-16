Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Rentabler Antofagasta-Einstieg? 16.10.2026 10:03:30

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 16.10.2016 wurde die Antofagasta-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Antofagasta-Aktie 5,20 GBP wert. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Antofagasta-Aktie investiert, befänden sich nun 1 923,077 Antofagasta-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 34,26 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 65 884,62 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 558,85 Prozent erhöht.

Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 35,21 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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