FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Antofagasta-Aktie gebracht.

Am 23.01.2023 wurden Antofagasta-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 17,61 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, befänden sich nun 5,680 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 22.01.2026 auf 35,17 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 199,77 GBP wert. Damit wäre die Investition um 99,77 Prozent gestiegen.

Antofagasta war somit zuletzt am Markt 35,43 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

