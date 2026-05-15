Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Antofagasta-Investment im Blick
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15.05.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Antofagasta-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 14,19 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 70,472 Antofagasta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Antofagasta-Papiere wären am 14.05.2026 3 007,05 GBP wert, da der Schlussstand 42,67 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 200,70 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Antofagasta belief sich zuletzt auf 42,36 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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