Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Antofagasta-Investment im Blick 07.08.2026 10:03:56

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 16,11 GBP. Wer vor 3 Jahren 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hat, hat nun 62,073 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 06.08.2026 2 466,79 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 39,74 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 466,79 GBP, was einer positiven Performance von 146,68 Prozent entspricht.

Antofagasta wurde jüngst mit einem Börsenwert von 39,95 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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