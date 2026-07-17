Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Antofagasta-Anlage 17.07.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 17.07.2021 wurden Antofagasta-Anteile via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,80 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 72,468 Antofagasta-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 35,88 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 600,17 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 160,02 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Antofagasta belief sich jüngst auf 36,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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