Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Antofagasta-Anlage
|
13.02.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Antofagasta-Anteile an diesem Tag bei 18,42 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, hätte er nun 5,429 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,44 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 12.02.2026 auf 37,29 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 102,44 Prozent gesteigert.
Antofagasta wurde am Markt mit 38,14 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
