Antofagasta

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Performance unter der Lupe 13.03.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Antofagasta-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 18,08 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investierten, hätten nun 55,310 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2026 auf 37,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 050,88 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 105,09 Prozent.

Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,55 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Antofagasta plc

