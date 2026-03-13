Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Performance unter der Lupe
|
13.03.2026 10:03:45
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Antofagasta-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 18,08 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die Antofagasta-Aktie investierten, hätten nun 55,310 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 12.03.2026 auf 37,08 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 050,88 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 105,09 Prozent.
Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36,55 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 fällt zum Start (finanzen.at)
|
10.03.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 steigt am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
10.03.26
|Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.at)
|
09.03.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.03.26
|FTSE 100-Titel Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)