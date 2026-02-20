Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Antofagasta-Einstieg? 20.02.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Antofagasta-Aktien gewesen.

Antofagasta-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,61 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,786 Antofagasta-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 200,45 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 19.02.2026 auf 38,75 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120,05 Prozent.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Antofagasta plc

mehr Nachrichten