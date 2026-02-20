FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Antofagasta-Aktien gewesen.

Antofagasta-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 17,61 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,786 Antofagasta-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 200,45 GBP, da sich der Wert einer Antofagasta-Aktie am 19.02.2026 auf 38,75 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 120,05 Prozent.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 39,43 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at