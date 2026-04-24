FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Antofagasta-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Antofagasta-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18,28 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 54,720 Antofagasta-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 096,31 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 23.04.2026 auf 38,31 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,63 Prozent angezogen.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 37,29 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at