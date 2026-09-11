Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Langfristige Anlage
|
11.09.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 14,19 GBP wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,046 Antofagasta-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Antofagasta-Aktien wären am 10.09.2026 265,69 GBP wert, da der Schlussstand 37,71 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 165,69 Prozent.
Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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