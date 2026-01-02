Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Antofagasta-Investition im Blick 02.01.2026 10:03:35

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 14,35 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,968 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 228,48 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 31.12.2025 auf 32,79 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 228,48 GBP entspricht einer Performance von +128,48 Prozent.

Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Antofagasta plc 37,80 2,22% Antofagasta plc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

