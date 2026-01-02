Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Antofagasta-Investition im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Antofagasta-Aktie bei 14,35 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 6,968 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 228,48 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Anteils am 31.12.2025 auf 32,79 GBP belief. Die Steigerung von 100 GBP zu 228,48 GBP entspricht einer Performance von +128,48 Prozent.
Alle Antofagasta-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 32,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|37,80
|2,22%
