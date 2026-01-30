Antofagasta Aktie

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Profitabler Antofagasta-Einstieg? 30.01.2026 10:03:53

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Antofagasta-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Antofagasta-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Antofagasta-Anteile letztlich bei 14,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, befänden sich nun 69,930 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 647,55 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 29.01.2026 auf 37,86 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 164,76 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 36,54 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

