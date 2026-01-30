Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitabler Antofagasta-Einstieg?
|
30.01.2026 10:03:53
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingefahren
Die Antofagasta-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Antofagasta-Anteile letztlich bei 14,30 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Antofagasta-Papier investiert hätte, befänden sich nun 69,930 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 647,55 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 29.01.2026 auf 37,86 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 164,76 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 36,54 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
30.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Freitagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Antofagasta von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.01.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
29.01.26
|LSE-Handel: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
29.01.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 am Donnerstagmittag stärker (finanzen.at)