Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitabler Antofagasta-Einstieg?
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06.11.2026 10:03:30
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Antofagasta-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 13,72 GBP. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in den Konzern investierten, besitzen nun 728,791 Antofagasta-Aktien. Die gehaltenen Antofagasta-Aktien wären am 05.11.2026 22 774,73 GBP wert, da der Schlussstand 31,25 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 127,75 Prozent gesteigert.
Antofagasta markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 32,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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