WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

Profitable Antofagasta-Anlage? 16.01.2026 10:03:45

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Antofagasta von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Antofagasta eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit Antofagasta-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 17,38 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 575,374 Antofagasta-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2026 auf 36,65 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 087,46 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 110,87 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Antofagasta belief sich zuletzt auf 35,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

