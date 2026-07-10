Antofagasta Aktie

Antofagasta für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Lohnendes Antofagasta-Investment? 10.07.2026 10:04:08

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Antofagasta-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Das Antofagasta-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,17 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,060 Antofagasta-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 37,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 262,34 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 162,34 Prozent erhöht.

Antofagasta wurde am Markt mit 34,78 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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