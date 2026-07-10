Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Lohnendes Antofagasta-Investment?
|
10.07.2026 10:04:08
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Antofagasta-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 14,17 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,060 Antofagasta-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.07.2026 auf 37,16 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 262,34 GBP wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 162,34 Prozent erhöht.
Antofagasta wurde am Markt mit 34,78 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
10.07.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags stärker (finanzen.at)
|
10.07.26
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
09.07.26