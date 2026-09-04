FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Antofagasta-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Antofagasta-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Antofagasta-Papier an diesem Tag bei 14,61 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 684,463 Antofagasta-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 933,61 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 03.09.2026 auf 39,35 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +169,34 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Antofagasta bezifferte sich zuletzt auf 37,94 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at