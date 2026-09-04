Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitabler Antofagasta-Einstieg?
|
04.09.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Antofagasta-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Antofagasta-Papier an diesem Tag bei 14,61 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 684,463 Antofagasta-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 26 933,61 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 03.09.2026 auf 39,35 GBP belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +169,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Antofagasta bezifferte sich zuletzt auf 37,94 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
10:03
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
01.09.26
|Dienstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.09.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
01.09.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 fällt am Mittag zurück (finanzen.at)
|
28.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100-Wert Antofagasta-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Antofagasta-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
28.08.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|45,62
|-0,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notieren mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.