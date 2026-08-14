Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Profitabler Antofagasta-Einstieg?
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14.08.2026 10:03:41
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Antofagasta-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,44 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 647,878 Antofagasta-Aktien im Depot. Die gehaltenen Antofagasta-Papiere wären am 13.08.2026 24 334,31 GBP wert, da der Schlussstand 37,56 GBP betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 143,34 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Antofagasta belief sich jüngst auf 39,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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