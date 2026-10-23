Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Frühe Investition
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23.10.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätte eine Investition in Antofagasta von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Antofagasta-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 26,42 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3,785 Antofagasta-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Antofagasta-Papiers auf 30,25 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,50 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,50 Prozent vermehrt.
Antofagasta wurde am Markt mit 31,77 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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