Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Rentable Antofagasta-Anlage?
|
17.04.2026 10:03:58
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,219 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.04.2026 234,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,45 Prozent vermehrt.
Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Antofagasta plc
|
17.04.26
|Zuversicht in London: Letztendlich Gewinne im FTSE 100 (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
17.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
16.04.26
|Donnerstagshandel in London: FTSE 100 schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.04.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
16.04.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 mittags freundlich (finanzen.at)
|
15.04.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.04.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Antofagasta plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Antofagasta plc
|45,35
|4,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.