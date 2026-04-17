Antofagasta Aktie

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WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144

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Rentable Antofagasta-Anlage? 17.04.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Antofagasta-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Antofagasta gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Antofagasta-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 16,08 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Antofagasta-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,219 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 16.04.2026 234,45 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 37,70 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 134,45 Prozent vermehrt.

Antofagasta erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,34 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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