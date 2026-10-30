Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Lohnender Antofagasta-Einstieg?
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30.10.2026 10:03:36
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Antofagasta-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Antofagasta-Anteile bei 13,69 GBP. Bei einem Antofagasta-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,046 Antofagasta-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 391,53 GBP, da sich der Wert eines Antofagasta-Papiers am 29.10.2026 auf 32,74 GBP belief. Aus 1 000 GBP wurden somit 2 391,53 GBP, was einer positiven Performance von 139,15 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Antofagasta eine Börsenbewertung in Höhe von 32,28 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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