Antofagasta Aktie
WKN: 867578 / ISIN: GB0000456144
|Rentable Antofagasta-Anlage?
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31.07.2026 10:03:59
FTSE 100-Papier Antofagasta-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Antofagasta von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Antofagasta-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,77 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Antofagasta-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 5,328 Antofagasta-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 37,04 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,34 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 97,34 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Antofagasta belief sich zuletzt auf 34,98 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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