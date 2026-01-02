Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Ashtead-Investition im Blick
|
02.01.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Ashtead-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ashtead-Aktie bei 47,20 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,864 Ashtead-Anteilen. Die gehaltenen Ashtead-Papiere wären am 31.12.2025 10 775,42 GBP wert, da der Schlussstand 50,86 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,75 Prozent.
Ashtead markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,20 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
