FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Ashtead-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde die Ashtead-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Ashtead-Aktie bei 47,20 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,864 Ashtead-Anteilen. Die gehaltenen Ashtead-Papiere wären am 31.12.2025 10 775,42 GBP wert, da der Schlussstand 50,86 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,75 Prozent.

Ashtead markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 21,20 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at