FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ashtead von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ashtead-Aktien verdienen können.

Die Ashtead-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 9,82 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Ashtead-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 101,859 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Ashtead-Papiers auf 53,24 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 422,96 GBP wert. Das entspricht einer Zunahme von 442,30 Prozent.

Am Markt war Ashtead jüngst 21,92 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at