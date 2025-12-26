FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ashtead-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ashtead-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ashtead-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 49,48 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Ashtead-Aktie investierten, hätten nun 202,102 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (51,84 GBP), wäre die Investition nun 10 476,96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ashtead eine Börsenbewertung in Höhe von 21,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at