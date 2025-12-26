Ashtead Aktie

Ashtead für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Ashtead-Investment 26.12.2025 10:03:34

FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ashtead-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ashtead-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Ashtead-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 49,48 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 GBP in die Ashtead-Aktie investierten, hätten nun 202,102 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.12.2025 gerechnet (51,84 GBP), wäre die Investition nun 10 476,96 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 4,77 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Ashtead eine Börsenbewertung in Höhe von 21,59 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ashtead plcmehr Nachrichten

Analysen zu Ashtead plcmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ashtead plc 60,00 0,84% Ashtead plc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen