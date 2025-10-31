Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Lohnende Ashtead-Anlage?
|
31.10.2025 10:04:19
FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Ashtead-Aktie an der Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen Ashtead-Anteile an diesem Tag bei 57,88 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,728 Ashtead-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2025 auf 51,28 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,60 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 11,40 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Ashtead belief sich zuletzt auf 21,60 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
