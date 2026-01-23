Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Profitable Ashtead-Investition?
|
23.01.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Ashtead-Aktie statt. Der Schlusskurs des Ashtead-Papiers betrug an diesem Tag 54,52 GBP. Bei einem Ashtead-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 183,419 Ashtead-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 52,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 614,82 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 9 614,82 GBP entspricht einer negativen Performance von 3,85 Prozent.
Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 21,24 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ashtead plc
|
23.01.26
|FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
20.01.26
|Handel in London: So bewegt sich der FTSE 100 aktuell (finanzen.at)
|
20.01.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 gibt zum Start des Montagshandels nach (finanzen.at)
|
16.01.26
|FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ashtead von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.01.26