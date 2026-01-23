Ashtead Aktie

Ashtead

WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739

Profitable Ashtead-Investition? 23.01.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Ashtead von vor einem Jahr verloren

Bei einem frühen Ashtead-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE Handel mit der Ashtead-Aktie statt. Der Schlusskurs des Ashtead-Papiers betrug an diesem Tag 54,52 GBP. Bei einem Ashtead-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 183,419 Ashtead-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 22.01.2026 auf 52,42 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 614,82 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 9 614,82 GBP entspricht einer negativen Performance von 3,85 Prozent.

Der Ashtead-Wert an der Börse wurde auf 21,24 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

