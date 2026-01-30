FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ashtead-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Ashtead-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Die Ashtead-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,44 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Ashtead-Aktie investiert hat, hat nun 1,871 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Ashtead-Aktie auf 47,25 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 88,42 GBP wert. Mit einer Performance von -11,58 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von Ashtead belief sich jüngst auf 21,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at