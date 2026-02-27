Ashtead Aktie
WKN: 894565 / ISIN: GB0000536739
|Rentable Ashtead-Anlage?
|
27.02.2026 10:03:43
FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ashtead von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Ashtead-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,24 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,103 Ashtead-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (53,28 GBP), wäre die Investition nun 964,52 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 3,55 Prozent.
Ashtead wurde am Markt mit 21,78 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ashtead plc
|
27.02.26
|FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ashtead von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
20.02.26
|FTSE 100-Wert Ashtead-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ashtead von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
13.02.26