FTSE 100-Papier Ashtead-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ashtead von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Ashtead-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit Ashtead-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 55,24 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,103 Ashtead-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (53,28 GBP), wäre die Investition nun 964,52 GBP wert. Das entspricht einem Minus von 3,55 Prozent.

Ashtead wurde am Markt mit 21,78 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at