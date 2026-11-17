Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Lukratives Associated British Foods-Investment?
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17.11.2026 10:03:25
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated British Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 17.11.2021 wurden Associated British Foods-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 19,51 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Associated British Foods-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 51,265 Associated British Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 20,66 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 059,13 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 5,91 Prozent zugenommen.
Associated British Foods erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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