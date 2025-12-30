Associated British Foods Aktie
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Associated British Foods-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Associated British Foods-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Associated British Foods-Anteile bei 20,36 GBP. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Associated British Foods-Aktie investiert, befänden sich nun 49,116 Associated British Foods-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Associated British Foods-Aktie auf 21,21 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 041,75 GBP wert. Mit einer Performance von +4,17 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Associated British Foods-Wert an der Börse wurde auf 14,98 Mrd. GBP beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
