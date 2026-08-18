Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Rentable Associated British Foods-Anlage?
|
18.08.2026 10:03:34
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated British Foods-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Die Associated British Foods-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Associated British Foods-Papier an diesem Tag bei 19,60 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,102 Associated British Foods-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,03 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 102,19 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments +2,19 Prozent.
Associated British Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,35 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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