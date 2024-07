FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Associated British Foods-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Associated British Foods gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Associated British Foods-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 20,55 GBP. Bei einem Associated British Foods-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,662 Associated British Foods-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 202,43 GBP, da sich der Wert eines Associated British Foods-Anteils am 15.07.2024 auf 24,71 GBP belief. Damit wäre die Investition 20,24 Prozent mehr wert.

Associated British Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at