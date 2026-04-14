Associated British Foods Aktie
WKN: 920876 / ISIN: GB0006731235
|Associated British Foods-Investition im Blick
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14.04.2026 10:03:52
FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Associated British Foods-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Associated British Foods-Anteile an diesem Tag 33,62 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 2,974 Associated British Foods-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 18,82 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 55,98 GBP wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 44,02 Prozent.
Der Marktwert von Associated British Foods betrug jüngst 13,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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