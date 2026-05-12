FTSE 100-Papier Associated British Foods-Aktie: So viel hätte eine Investition in Associated British Foods von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Associated British Foods-Aktie Investoren gebracht.

Die Associated British Foods-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 30,15 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 33,167 Associated British Foods-Aktien im Depot. Die gehaltenen Associated British Foods-Papiere wären am 11.05.2026 597,01 GBP wert, da der Schlussstand 18,00 GBP betrug. Damit hätte sich das Investment um 40,30 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Associated British Foods belief sich zuletzt auf 12,79 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at